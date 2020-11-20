У Пустомитах, що на Львівщині, 19 листопада чоловік намагався пограбувати місцевий магазин. Проте сміливі продавчині його затримали.

Зловмисник намагався вкрасти побутову хімію. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік хотів пограбувати магазин

Одна з продавчинь зателефонувала до поліції близько опівдня.

Вона розповіла, що невідомий чоловік намагається пограбувати магазин, у якому вона працює.

На місце виклику одразу приїхали правоохоронці. У магазині вони побачили, що 3 жінок затримали зловмисника. 48-річний чоловік не зміг втекти до приїзду поліцейських.

Як встановили правоохоронці, неодноразово судимий житель одного з сіл району намагався вкрасти побутову хімію.

Це побачили працівниці магазину. Поки адміністраторка та продавчиня затримували зловмисника, їхня співробітниця викликала поліцію.

Під час затримання агресивний чоловік відбивався й вдарив у живіт 21-річну жінку.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Зловмисника, який перебував на іспитовому терміні, помістили у виправний заклад.