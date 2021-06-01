Нарешті прийшло літо: синоптики прогнозують значне потепління на Львівщині

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що у перший тиждень літа на Львівщині стане тепліше. Дощі майже припиняться, а температура подекуди становитиме до 21 градуса тепла.

На Львівщині до кінця тижня температура підвищуватиметься поступово. Найтепліше буде у п'ятницю і суботу, 4 та 5 червня.

Цікаво Літо буде пекельним: синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку

Прогноз погоди на Львівщині на 2 – 5 червня

У середу, 2 червня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області буде хмарно з проясненнями. Протягом дня суттєвих опадів не очікують. Вночі та вранці – ймовірний слабкий туман.

Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, місцями на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 2 градуси. Вдень температура становитиме 15 – 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на 2 червня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 3 червня, на Львівщині прогнозують мінливу хмарність. Протягом доби суттєвих опадів не буде.

Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 6 – 8 градусів тепла, а вдень – 17 – 19 градусів тепла.



Прогноз погоди на 3 червня / Дані Укргідрометцентру

Актуально Синоптикиня назвала точну дату початку температурного літа

На Львівщині у п'ятницю, 4 червня, також буде хмарно з проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, а вдень – від 19 до 21 градусу тепла.



Прогноз погоди на 4 червня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 5 червня, на Львівщині очікують мінливу хмарність. Вночі опадів не буде, проте вдень місцями падатиме короткочасний дощ, ймовірно, з грозою.

Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів тепла, а вдень – 19 – 21 градус тепла.



Прогноз погоди на 5 червня / Дані Укргідрометцентру