Травмувався 10-річний хлопчик: на Львівщині протягом доби збили 3 людей на пішохідних переходах
На Львівщині 3 січня збили 3 пішоходів на переходах / Фото з відкритих джерел (Ілюстративне фото)
На Львівщині протягом 3 січня трапились 2 наїзди на пішоходів на пішохідних переходах. В обидвох випадках травмувались неповнолітні – 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.
Внаслідок ДТП травмувались 3 людей. Правоохоронці проводять розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапились ДТП
- Близько 10:30 на перехресті вулиць Хуторівка – Хоткевича у Львові 42-річна львів'янка, яка кермувала автівкою Peugeot, збила 2 пішоходів на нерегульованому пішохідному переході. 17-річна львів'янка та 20-річний житель Дублян отримали травми. Медики відвезли їх у лікарню.
- Близько 18:40 на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська у Жовківському районі водій автомобіля Audi, 28-річний житель району, наїхав на 10-річного хлопчика. Дитина в той час переходила дорогу пішохідним переходом. Внаслідок ДТП хлопчик травмувався. Його госпіталізували.
Що загрожує винним у ДТП
В обох випадках слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі поліцейські розслідують обставини аварій.
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