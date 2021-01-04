На Львівщині 3 січня збили 3 пішоходів на переходах / Фото з відкритих джерел (Ілюстративне фото)

На Львівщині протягом 3 січня трапились 2 наїзди на пішоходів на пішохідних переходах. В обидвох випадках травмувались неповнолітні – 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик.