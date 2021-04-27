Правоохоронці 24 квітня затримали п'яного 35-річного чоловіка. Він вкрав в односельчанина автівку Mitsubishi Pajero, проте далеко від'їхати не зміг – горе-злодій вперіщився в огорожу сусіднього будинку.

Інцидент трапився в одному з сіл Самбірського району. Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру.

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П'яний чоловік вкрав авто й потрапив у ДТП

Близько опівночі 24 квітня правоохоронцям зателефонував 66-річний житель одного з сіл Самбірського району.

Чоловік розповів, що хтось викрав його автомобіль Mitsubishi Pajero.

На місце виклику негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції.

Правоохоронці знайшли автівку неподалік місця викрадення.

Зловмисник не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу та стіну будинку.

Після ДТП він не зміг їхати далі.

Поліцейські з'ясували, що до крадіжки авто причетний 35-річний житель одного з сіл району.

Також правоохоронці встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Чоловіка затримали поруч з місцем злочину / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські вилучили автівку та скерували її на арештмайданчик. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру у "незаконному заволодінні транспортним засобом".

Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.