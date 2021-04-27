На Львівщині п'яний чоловік вкрав авто й потрапив на ньому у ДТП: фото
Правоохоронці 24 квітня затримали п'яного 35-річного чоловіка. Він вкрав в односельчанина автівку Mitsubishi Pajero, проте далеко від'їхати не зміг – горе-злодій вперіщився в огорожу сусіднього будинку.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився в одному з сіл Самбірського району. Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру.
Цікаво У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео
П'яний чоловік вкрав авто й потрапив у ДТП
- Близько опівночі 24 квітня правоохоронцям зателефонував 66-річний житель одного з сіл Самбірського району.
- Чоловік розповів, що хтось викрав його автомобіль Mitsubishi Pajero.
- На місце виклику негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції.
- Правоохоронці знайшли автівку неподалік місця викрадення.
- Зловмисник не впорався з керуванням та в'їхав в огорожу та стіну будинку.
- Після ДТП він не зміг їхати далі.
- Поліцейські з'ясували, що до крадіжки авто причетний 35-річний житель одного з сіл району.
- Також правоохоронці встановили, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Чоловіка затримали поруч з місцем злочину / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Поліцейські вилучили автівку та скерували її на арештмайданчик. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру у "незаконному заволодінні транспортним засобом".
Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
Поділитися новиною