На Львівщині п'яний чоловік вкрав авто й потрапив на ньому у ДТП: фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці 24 квітня затримали п'яного 35-річного чоловіка. Він вкрав в односельчанина автівку Mitsubishi Pajero, проте далеко від'їхати не зміг – горе-злодій вперіщився в огорожу сусіднього будинку.
Інцидент трапився в одному з сіл Самбірського району. Невдовзі правоохоронці повідомлять зловмиснику про підозру.
Цікаво У Львові п'яний водій Porsche Cayenne розбив 3 автівки й помочився на поліцейське авто: відео
Чоловіка затримали поруч з місцем злочину / Фото поліції Львівщини
Поліцейські вилучили автівку та скерували її на арештмайданчик. Невдовзі чоловікові повідомлять про підозру у "незаконному заволодінні транспортним засобом".
Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.