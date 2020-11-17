У селі Туринка Жовківського району 16 листопада п'яний пацієнт разом зі своїми агресивними друзями напав на лікарів швидкої допомоги. Медики приїхали на виклик, бо чоловік знепритомнів.

Коли медики надавали пацієнтові допомогу, він отямився та почав їх бити. На місце інциденту довелось викликати поліцію. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського обласного центру екстреної меддопомоги.

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Як чоловік напав на медиків

Близько 6 години вечора лікарі швидкої приїхали на допомогу чоловікові, який знепритомнів.

У квартирі, окрім пацієнта, були ще 2 його п'яних друзів – жінка та чоловік.

Медики почали обстежувати чоловіка. Під час того, як лікарі вводили чоловікові внутрішньовенну ін'єкцію, його п'яна подруга почала лаятись та кидатись на медиків.

До тями прийшов й сам пацієнт і також кинувся на лікарів з кулаками.

Медики викликали поліцію.

Що загрожує агресивному чоловікові та його друзям

За інформацією ZAXID.NET, медикам вдалось ухилитись від ударів, коли агресивний чоловік почав замахуватись на них кулаками та підручними предметами. Тож лікарі не постраждали.

У поліції Львівщини розповіли, що у Туринці дійсно трапився такий інцидент й правоохоронці виїжджали на виклик.

Наразі поліцейські з'ясовують обставини події. Агресивному чоловікові та його друзям загрожує адміністративна відповідальність.