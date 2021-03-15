У Сокальському районі Львівщини 14 березня п'яний водій BMW збив велосипедиста. Постраждалий потрапив до лікарні з численними травмами.

Перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння показала результат 0,6 проміле. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Помічник судді збив велосипедиста

За словами депутата Червоноградської райради Олександра Клімова, ДТП трапилась близько 19:00 у селі Горбків, що у Сокальському районі.

Водій BMW збив 50-річного велосипедиста.

Клімов додав, що винуватцем аварії виявився помічник судді Сокальського райсуду Андрій Загірський.

Депутат зазначив, що внаслідок ДТП велосипедист отримав перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та інші травми.

За його словами, перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння, яку провели працівники Сокальської райлікарні, показала результат 0,6 проміле.



П'яний помічник судді збив велосипедиста / Фото Олександра Клімова

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Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці підтвердили, що водій BMW, 27-річний житель Сокаля, перебував у стані алкогольного сп'яніння. 50-річного велосипедиста, який постраждав у ДТП, відвезли у Червоноградську лікарню. Медики діагностували у нього перелом лівої ноги, політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом обох кісток лівої гомілки, закриту травму та забій грудної клітки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3,4 до 8,5 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Олександра Клімова