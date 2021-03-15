На Львівщині п'яний помічник судді збив велосипедиста: фото

Джерело:ZAXID.NET
У Сокальському районі Львівщини 14 березня п'яний водій BMW збив велосипедиста. Постраждалий потрапив до лікарні з численними травмами.
Перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння показала результат 0,6 проміле. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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П'яний помічник судді збив велосипедиста / Фото Олександра Клімова
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Правоохоронці підтвердили, що водій BMW, 27-річний житель Сокаля, перебував у стані алкогольного сп'яніння. 50-річного велосипедиста, який постраждав у ДТП, відвезли у Червоноградську лікарню. Медики діагностували у нього перелом лівої ноги, політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом обох кісток лівої гомілки, закриту травму та забій грудної клітки.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3,4 до 8,5 тисячі гривень штрафу або до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Олександра Клімова