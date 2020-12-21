П'яний настоятель церкви Святої великомучениці Параскеви (УГКЦ) у селі Берлин Бродівського району Василь Фітьо влітку спричинив жахливу ДТП. Внаслідок аварії загинув 46-річний пасажир його авто, а 2 інші пасажирки травмувались. Суд виніс священнику вирок – 3 роки за ґратами.

Алкотест показав перевищення алкоголю в крові священника в 16 разів. В такому стані він сів за кермо і втратив контроль над автівкою. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як трапилась аварія

22 серпня 2020 року п'яний священник сів за кермо своєї автівки Hyundai Santa Fe.

На повороті біля села Шнирів чоловік не впорався з керуванням, і його авто перекинулось.

Внаслідок аварії загинув 46-річний пасажир автівки, а 2 неповнолітніх дівчат отримали травми.

Медики відвезли їх до лікарні.

Тест на алкоголь показав значне перевищення – 3,32 проміле. Цікаво, що допустима норма алкоголю в крові – 0,2 проміле. Так, тест священника показав перевищення у 16 разів.

Як пояснив свої дії священник

Під час судового засідання священник визнав свою провину. Він розповів, що сів за кермо п'яний, бо того дня разом з односельцями купався в озері та пив горілку.

Пізніше до чоловіків підійшли знайомі дівчата. Вони попросили підвезти їх додому. Священник погодився. Чоловік розповів, що їхав з села Берлин до села Клекотів на швидкості 120 кілометрів на годину. На повороті священник намагався знизити швидкість, але втратив керування і його автівка перекинулась.

Фітьо заявив, що розуміє свій обов'язок про відшкодування збитків потерпілим й хоче це зробити. Чоловік просив суд врахувати, що одній з дівчат він відшкодував збитки перед останнім судовим засіданням.

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Як відбувалось судове засідання