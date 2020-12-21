На Львівщині п'яний священник спричинив смертельну ДТП: суд виніс йому вирок
П'яний настоятель церкви Святої великомучениці Параскеви (УГКЦ) у селі Берлин Бродівського району Василь Фітьо влітку спричинив жахливу ДТП. Внаслідок аварії загинув 46-річний пасажир його авто, а 2 інші пасажирки травмувались. Суд виніс священнику вирок – 3 роки за ґратами.
Алкотест показав перевищення алкоголю в крові священника в 16 разів. В такому стані він сів за кермо і втратив контроль над автівкою. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як трапилась аварія
- 22 серпня 2020 року п'яний священник сів за кермо своєї автівки Hyundai Santa Fe.
- На повороті біля села Шнирів чоловік не впорався з керуванням, і його авто перекинулось.
- Внаслідок аварії загинув 46-річний пасажир автівки, а 2 неповнолітніх дівчат отримали травми.
- Медики відвезли їх до лікарні.
- Тест на алкоголь показав значне перевищення – 3,32 проміле. Цікаво, що допустима норма алкоголю в крові – 0,2 проміле. Так, тест священника показав перевищення у 16 разів.
Як пояснив свої дії священник
Під час судового засідання священник визнав свою провину. Він розповів, що сів за кермо п'яний, бо того дня разом з односельцями купався в озері та пив горілку.
Пізніше до чоловіків підійшли знайомі дівчата. Вони попросили підвезти їх додому. Священник погодився. Чоловік розповів, що їхав з села Берлин до села Клекотів на швидкості 120 кілометрів на годину. На повороті священник намагався знизити швидкість, але втратив керування і його автівка перекинулась.
Фітьо заявив, що розуміє свій обов'язок про відшкодування збитків потерпілим й хоче це зробити. Чоловік просив суд врахувати, що одній з дівчат він відшкодував збитки перед останнім судовим засіданням.
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Як відбувалось судове засідання
- Сестра чоловіка, який загинув внаслідок ДТП, під час судового засідання розповіла, що їй ще не відшкодували жодних збитків через смерть брата. Проте вона попросила суддю не карати Фітьо, бо вважає, що "Бог йому суддя".
- Одна з неповнолітніх дівчат, які постраждали в аварії, у суді розповіла, що священник вже відшкодував їй усі збитки й вона з ним примирилась.
- Друга дівчина заявила, що їй поки нічого не відшкодували. Однак, обидві постраждалі просили не карати священника.
- Суддя Бродівського райсуду Ольга Бородійчук визнала священника винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть і тяжкі тілесні ушкодження.
- Суд назвав обтяжуючою обставиною те, що чоловік був у стані сп'яніння.
- Священнику призначили покарання – 3 роки за ґратами й позбавлення водійських прав на рік.
- Проте, за українським законодавством, Фітьо ще може подати апеляцію на таке рішення суду протягом 30 днів.
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