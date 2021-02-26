На Львівщині п'яний водій намагався відкупитись від поліції: йому загрожує чималий штраф – фото
На Львівщині 25 лютого правоохоронці зупинили п'яного водія Opel Astra. Чоловік наполегливо намагався відкупитись від поліцейських, але нічого не вдалось. Тепер порушнику загрожує до 68 тисяч гривень штрафу.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 18:30 у Кам'янці-Бузькій. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Як чоловік намагався дати хабар поліцейським
- Близько 18:30 у Кам'янці-Бузькій патрульні зупинили автівку Opel Astra, водій якої порушив правила дорожнього руху.
- Під час оформлення протоколу про адмінправопорушення, правоохоронці помітили, що 41-річний місцевий житель був п'яний.
- Чоловік відмовився пройти тест на вміст алкоголю у крові.
- Натомість він запропонував поліцейським хабар за непритягнення його до відповідальності.
- На зауваження патрульних про кримінальну відповідальність, яка передбачена за такі дії, чоловік не реагував й продовжував наполегливо пропонувати гроші.
Чоловік намагався відкупитись від поліції / Фото поліції Львівщини
Що загрожує водієві
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Також поліцейські встановили, що раніше чоловіка позбавили водійських прав. Тож правоохоронці склали на водія 3 адмінпротоколи:
- за "порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами";
- за "керування транспортним засобом особою, позбавленою водійських прав";
- за "керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння".
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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