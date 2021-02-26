На Львівщині п'яний водій намагався відкупитись від поліції: йому загрожує чималий штраф – фото

На Львівщині 25 лютого правоохоронці зупинили п'яного водія Opel Astra. Чоловік наполегливо намагався відкупитись від поліцейських, але нічого не вдалось. Тепер порушнику загрожує до 68 тисяч гривень штрафу.

Інцидент трапився близько 18:30 у Кам'янці-Бузькій. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Як чоловік намагався дати хабар поліцейським

Близько 18:30 у Кам'янці-Бузькій патрульні зупинили автівку Opel Astra, водій якої порушив правила дорожнього руху.

Під час оформлення протоколу про адмінправопорушення, правоохоронці помітили, що 41-річний місцевий житель був п'яний.

Чоловік відмовився пройти тест на вміст алкоголю у крові.

Натомість він запропонував поліцейським хабар за непритягнення його до відповідальності.

На зауваження патрульних про кримінальну відповідальність, яка передбачена за такі дії, чоловік не реагував й продовжував наполегливо пропонувати гроші.



Чоловік намагався відкупитись від поліції / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Також поліцейські встановили, що раніше чоловіка позбавили водійських прав. Тож правоохоронці склали на водія 3 адмінпротоколи:

за "порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами";

за "керування транспортним засобом особою, позбавленою водійських прав";

за "керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння".



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини