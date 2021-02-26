На Львівщині п'яний водій намагався відкупитись від поліції: йому загрожує чималий штраф – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 25 лютого правоохоронці зупинили п'яного водія Opel Astra. Чоловік наполегливо намагався відкупитись від поліцейських, але нічого не вдалось. Тепер порушнику загрожує до 68 тисяч гривень штрафу.
Інцидент трапився близько 18:30 у Кам'янці-Бузькій. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Чоловік намагався відкупитись від поліції / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 68 тисяч гривень штрафу або від 2 до 4 років обмеження чи позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Також поліцейські встановили, що раніше чоловіка позбавили водійських прав. Тож правоохоронці склали на водія 3 адмінпротоколи:
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини