Втікав від поліції: на Львівщині п'яний водій вщент розніс стіну та двері супермаркету – фото

Першими повідомили про цей інцидент на фейсбук-сторінці "Наш Давидів". Проте місцеві жителі подумали, що двері супермаркету просто підірвали.
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Водій розніс стіну та двері супермаркету
- О 2:40 на вулиці Галицькій водій автівки Skoda Octavia, 31-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю супермаркету.
- Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у коментарі ZAXID.NET розповів, що чоловік розтрощив двері супермаркету, втікаючи від поліції.
- На щастя, внаслідок ДТП він не постраждав.
- Правоохоронці помітили, що водій був п'яним.
- Проте він відмовився від перевірки на стан сп'яніння.
Водій розтрощив двері супермаркету / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці склали на водія протокол
Правоохоронці склали на чоловіка 2 адміністративні протоколи:
- за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна";
- за "керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння".
За п'яне кермування водієві загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійських прав на рік.
Чоловік був п'яний / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці склали на водія 2 адмінпротоколи / Фото поліції Львівщини