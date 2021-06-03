Першими повідомили про цей інцидент на фейсбук-сторінці "Наш Давидів". Проте місцеві жителі подумали, що двері супермаркету просто підірвали.

Цікаво Врізався в авто, а потім – у стіну: у Львові п'яний водій позашляховика втікав від поліції

Водій розніс стіну та двері супермаркету

  • О 2:40 на вулиці Галицькій водій автівки Skoda Octavia, 31-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю супермаркету.
  • Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у коментарі ZAXID.NET розповів, що чоловік розтрощив двері супермаркету, втікаючи від поліції.
  • На щастя, внаслідок ДТП він не постраждав.
  • Правоохоронці помітили, що водій був п'яним.
  • Проте він відмовився від перевірки на стан сп'яніння.

Втікав від поліції: на Львівщині п'яний водій вщент розніс стіну та двері супермаркету – фото
Водій розтрощив двері супермаркету / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці склали на водія протокол

Правоохоронці склали на чоловіка 2 адміністративні протоколи:

  • за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна";
  • за "керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння".

За п'яне кермування водієві загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійських прав на рік.

Втікав від поліції: на Львівщині п'яний водій вщент розніс стіну та двері супермаркету – фото
Чоловік був п'яний / Фото поліції Львівщини

Втікав від поліції: на Львівщині п'яний водій вщент розніс стіну та двері супермаркету – фото
Правоохоронці склали на водія 2 адмінпротоколи / Фото поліції Львівщини