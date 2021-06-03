Втікав від поліції: на Львівщині п'яний водій вщент розніс стіну та двері супермаркету – фото

У Давидові 3 червня правоохоронці затримали п'яного водія Skoda Octavia. Чоловік, намагаючись втекти від поліції, вибив двері та розтрощив стіну супермаркету.

Першими повідомили про цей інцидент на фейсбук-сторінці "Наш Давидів". Проте місцеві жителі подумали, що двері супермаркету просто підірвали.

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Водій розніс стіну та двері супермаркету

О 2:40 на вулиці Галицькій водій автівки Skoda Octavia, 31-річний місцевий житель, не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю супермаркету.

Голова Давидівської ОТГ Володимир Керницький у коментарі ZAXID.NET розповів, що чоловік розтрощив двері супермаркету, втікаючи від поліції.

На щастя, внаслідок ДТП він не постраждав.

Правоохоронці помітили, що водій був п'яним.

Проте він відмовився від перевірки на стан сп'яніння.



Водій розтрощив двері супермаркету / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці склали на водія протокол

Правоохоронці склали на чоловіка 2 адміністративні протоколи:

за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна";

за "керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння".

За п'яне кермування водієві загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням водійських прав на рік.



Чоловік був п'яний / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці склали на водія 2 адмінпротоколи / Фото поліції Львівщини