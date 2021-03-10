На трасі Київ – Чоп 9 березня патрульні помітили водія, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік намагався втекти, але його автівка застрягла, й він почав стріляти у правоохоронців з рушниці.

Інцидент трапився біля населеного пункту Запитів близько 15:00. Водієві загрожує в'язниця. Цікаво У Винниках п'яний водій без документів вперіщився в таксі: фото П'яний водій не зміг втекти й почав стріляти у патрульних Близько 15:00 на трасі Київ – Чоп патрульні помітили водія Chevrolet, який проїхав залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора .

. Патрульні дали чоловікові вказівку зупинитись, але той її проігнорував та пришвидшився. Розпочалось переслідування .

. Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху й навіть скоїв ДТП .

. Чоловік наїхав на огорожу зупинки громадського транспорту, проте це його не зупинило й він продовжив втікати.

У Запитові чоловік заїхав у поле й застряг . Він вийшов з автівки, взявши із собою рушницю, і почав погрожувати патрульним, що буде стріляти, якщо йому не дадуть втекти.

. Він вийшов з автівки, взявши із собою рушницю, і патрульним, що буде стріляти, якщо йому не дадуть втекти. Потім чоловік вистрелив тричі : один раз — в повітря і двічі — в напрямку патрульних.

: один раз — в повітря і двічі — в напрямку патрульних. Поліцейські, своєю чергою, змушені були використали табельну вогнепальну зброю , щоб зупинити озброєного чоловіка.

, щоб зупинити озброєного чоловіка. Втікача наздогнали й затримали. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Патрульні помітили, що 30-річний водій був п'яний. Ймовірно, саме тому він намагався втекти від поліції.

П'яний водій стріляв у патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини До теми У центрі Львова п'яний водій позашляховика зніс огорожу та втік: фото і відео Водієві може загрожувати довічне ув'язнення На місце подій приїхали слідчі. Правоохоронці вилучили зброю та скерували на експертизу. Попередня кваліфікація події – "замах на вбивство правоохоронця". За такий злочин водієві може загрожувати від 9 до 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення. Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Водієві може загрожувати довічне ув'язнення / Фото Патрульної поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини