Епічна погоня: на Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з рушниці – фото

10 березня 2021 , 13:06
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

На трасі Київ – Чоп 9 березня патрульні помітили водія, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік намагався втекти, але його автівка застрягла, й він почав стріляти у правоохоронців з рушниці.

Інцидент трапився біля населеного пункту Запитів близько 15:00. Водієві загрожує в'язниця.

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П'яний водій не зміг втекти й почав стріляти у патрульних

  • Близько 15:00 на трасі Київ – Чоп патрульні помітили водія Chevrolet, який проїхав залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора.
  • Патрульні дали чоловікові вказівку зупинитись, але той її проігнорував та пришвидшився. Розпочалось переслідування.
  • Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху й навіть скоїв ДТП.
  • Чоловік наїхав на огорожу зупинки громадського транспорту, проте це його не зупинило й він продовжив втікати.
  • У Запитові чоловік заїхав у поле й застряг. Він вийшов з автівки, взявши із собою рушницю, і почав погрожувати патрульним, що буде стріляти, якщо йому не дадуть втекти.
  • Потім чоловік вистрелив тричі: один раз — в повітря і двічі — в напрямку патрульних.
  • Поліцейські, своєю чергою, змушені були використали табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити озброєного чоловіка.
  • Втікача наздогнали й затримали. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
  • Патрульні помітили, що 30-річний водій був п'яний. Ймовірно, саме тому він намагався втекти від поліції.


П'яний водій стріляв у патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Водієві може загрожувати довічне ув'язнення

На місце подій приїхали слідчі. Правоохоронці вилучили зброю та скерували на експертизу.

Попередня кваліфікація події – "замах на вбивство правоохоронця". За такий злочин водієві може загрожувати від 9 до 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення. Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.


Водієві може загрожувати довічне ув'язнення / Фото Патрульної поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини