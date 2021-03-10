Епічна погоня: на Львівщині п'яний водій стріляв у патрульних з рушниці – фото

На трасі Київ – Чоп 9 березня патрульні помітили водія, який порушив правила дорожнього руху. Чоловік намагався втекти, але його автівка застрягла, й він почав стріляти у правоохоронців з рушниці.
Інцидент трапився біля населеного пункту Запитів близько 15:00. Водієві загрожує в'язниця.
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П'яний водій не зміг втекти й почав стріляти у патрульних
- Близько 15:00 на трасі Київ – Чоп патрульні помітили водія Chevrolet, який проїхав залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора.
- Патрульні дали чоловікові вказівку зупинитись, але той її проігнорував та пришвидшився. Розпочалось переслідування.
- Під час втечі водій неодноразово порушував правила дорожнього руху й навіть скоїв ДТП.
- Чоловік наїхав на огорожу зупинки громадського транспорту, проте це його не зупинило й він продовжив втікати.
- У Запитові чоловік заїхав у поле й застряг. Він вийшов з автівки, взявши із собою рушницю, і почав погрожувати патрульним, що буде стріляти, якщо йому не дадуть втекти.
- Потім чоловік вистрелив тричі: один раз — в повітря і двічі — в напрямку патрульних.
- Поліцейські, своєю чергою, змушені були використали табельну вогнепальну зброю, щоб зупинити озброєного чоловіка.
- Втікача наздогнали й затримали. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Патрульні помітили, що 30-річний водій був п'яний. Ймовірно, саме тому він намагався втекти від поліції.
П'яний водій стріляв у патрульних / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Водієві може загрожувати довічне ув'язнення
На місце подій приїхали слідчі. Правоохоронці вилучили зброю та скерували на експертизу.
Попередня кваліфікація події – "замах на вбивство правоохоронця". За такий злочин водієві може загрожувати від 9 до 15 років за ґратами або навіть довічне ув'язнення. Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Водієві може загрожувати довічне ув'язнення / Фото Патрульної поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини