Водієві загрожує до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Внаслідок ДТП постраждали двоє 17-річних дівчат

О 1:00 на вулиці Воляни у Буську водій автівки ВАЗ-2105, 25-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням.

Його авто вилетіло у кювет та перекинулось.

Внаслідок ДТП травмувались 2 пасажирки автівки.

17-річні жительки Буська потрапили у лікарню.

Під час медичного освідчення у крові водія виявили 2,39 проміле алкоголю.



ДТП спричинив п'яний водій / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп’яніння". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.



Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини