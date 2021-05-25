Водієві загрожує до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Внаслідок ДТП постраждали двоє 17-річних дівчат
- О 1:00 на вулиці Воляни у Буську водій автівки ВАЗ-2105, 25-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням.
- Його авто вилетіло у кювет та перекинулось.
- Внаслідок ДТП травмувались 2 пасажирки автівки.
- 17-річні жительки Буська потрапили у лікарню.
- Під час медичного освідчення у крові водія виявили 2,39 проміле алкоголю.
ДТП спричинив п'яний водій / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами у стані сп’яніння". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 8 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.
Досудове розслідування триває / Фото поліції Львівщини