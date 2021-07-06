Ремонтувати дорогу почали ще до Зелених свят. Подекуди водії змушені їхати зустрічною смугою, щоб об'їхати ями.

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Ями на дорозі поки ніхто не залатав

На аварійно небезпечній дорозі Бірки – Лозина ремонт триває вже майже місяць. Ще до Зелених свят, 20 червня, дорожники вирізали там ями на найбільших вибоїнах, щоб зробити латковий ремонт. Однак, попри хорошу погоду, їх ніхто досі не залатав.

Наразі триває вже четвертий тиждень, як аварійна розрита дорога наражає водіїв та пішоходів на небезпеку. Подекуди автівки вимушені їхати зустрічною смугою, щоб оминути вирізані вибоїни. Такі маневри особливо небезпечні на поворотах дороги.

Зауважте! Дорога Бірки – Лозина веде до транзитного кільця, яке розвалилося після зими. Врешті після численних скарг місцевих жителів на Гарячу лінію області кільце підлатали.



Ремонтники вирізали ями та залишили їх розритими / Фото "Львівський портал"



Ремонт поки ніхто не завершив / Фото "Львівський портал"