На Львівщині розпочалась вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer
До Львова 18 квітня прибули 1170 доз вакцини Pfizer. Дві мобільні бригади розпочали робити щеплення жителям Львівщини.
Джерело:ЛОДА
На Львівщині від коронавірусу вакцинувались майже 35 тисяч людей. Щеплення робили препаратами Covishield та CoronaVac.
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На Львівщині розпочалась вакцинація Pfizer
Загалом Україна отримала 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. До Львова скерували 1170 доз цього препарату. Відтак на Львівщині почали робити щеплення вакциною Pfizer. Вакцинацію у межах області проводитиме бригада діагностичного центру, а у Львові працюватиме бригада 4 міської клінічної лікарні.
Регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут розповів, що разом з вакцинами на Львівщину привезли розчин для розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.
Вакциною Pfizer-BioNTech в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників,
– додав Когут.
За кожною людиною, яка отримає першу дозу вакцини Pfizer, зарезервують другу дозу з цієї ж партії. Інтервал між введенням двох доз препарату становить 21 день.
Як можна записатись на вакцинацію проти коронавірусу
Записатись у список очікування на щеплення залишковими дозами вакцини можна кількома шляхами:
- через державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія";
- мобільний додаток "Дія";
- національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19;
- через сімейного лікаря;
- окремий портал МОЗ про вакцинацію.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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