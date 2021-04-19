На Львівщині розпочалась вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer

До Львова 18 квітня прибули 1170 доз вакцини Pfizer. Дві мобільні бригади розпочали робити щеплення жителям Львівщини.

На Львівщині від коронавірусу вакцинувались майже 35 тисяч людей. Щеплення робили препаратами Covishield та CoronaVac.

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На Львівщині розпочалась вакцинація Pfizer

Загалом Україна отримала 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer-BioNTech. До Львова скерували 1170 доз цього препарату. Відтак на Львівщині почали робити щеплення вакциною Pfizer. Вакцинацію у межах області проводитиме бригада діагностичного центру, а у Львові працюватиме бригада 4 міської клінічної лікарні.

Регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут розповів, що разом з вакцинами на Львівщину привезли розчин для розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Вакциною Pfizer-BioNTech в першу чергу щепитимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Потім – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників,

– додав Когут.

За кожною людиною, яка отримає першу дозу вакцини Pfizer, зарезервують другу дозу з цієї ж партії. Інтервал між введенням двох доз препарату становить 21 день.

Як можна записатись на вакцинацію проти коронавірусу

Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Заявлена ефективність становить 95%.

Записатись у список очікування на щеплення залишковими дозами вакцини можна кількома шляхами:

через державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія";

мобільний додаток "Дія";

національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19;

через сімейного лікаря;

окремий портал МОЗ про вакцинацію.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу