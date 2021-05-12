Навчання відбуватимуться в умовах, максимально наближених до реальних. Жителів Львівщини просять зберігати спокій й мати при собі документи.

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Навчання проводитимуть 12 – 14 травня

З 12 по 14 травня координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Львівській області проведе масштабні антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Тренування відбудуться в умовах, максимально наближених до реальних. Їх проводитимуть у 3 локаціях:

Жовква;

Куликів;

Дубляни

У СБУ просять жителів та гостей цих міст із розумінням поставитися до можливих незручностей та як належне реагувати на вимоги правоохоронців.

Під час навчань бійці проводитимуть обмежувальні заходи на окремих територіях, перевірятимуть документи та оглядатимуть автівки. Усі дії правоохоронців відбуватимуться у межах чинного законодавства та з дотриманням прав і свобод людини. Тож представники СБУ просять жителів міст, у яких проводитимуть тренування, мати при собі документи, що посвідчують особу.

Зверніть увагу! У СБУ зазначили, що людям, які виявили підозрілі предмети чи отримали інформацію про наміри здійснити диверсію та терористичні дії, слід зателефонувати за номерами (032) 261-61-42 або 102.