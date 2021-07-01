Спортивно-туристичний комплекс розташований у селі Сприня. Його реконструювали у 2017 році.

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За інформацією слідства, фінансовими махінаціями займався керівник фірми, яка будувала об'єкти спортивної інфраструктури.

Він підробляв офіційні документи та значно завищував ціни в документах.

Це дозволило йому заволодіти 250 тисячами гривень з держбюджету.

За інформацією Львівської прокуратури, директор підприємства-підрядника уклав договір на реконструкцію спортивно-туристичного оздоровчого комплексу.

Зловмисник склав та підписав акти, до яких вніс неправдиві відомості щодо повного виконання усіх робіт.

Зокрема, мовиться про наявність спортивного устаткування, якого на об'єкті фактично не було, обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів, які реально не виконували та не використовували.

Усі ці порушення підтвердила судова будівельно-технічна експертиза.

Чоловікові повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах";

"службове підроблення".

Наразі слідчі намагаються встановити особи усіх людей, які були причетні до розкрадання грошей з держбюджету.

Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, мовиться про реконструкцію спортивного майданчика на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття" у селі Сприня. Місцева влада та тодішня облрада заявляли, що на його базі розбудують Національний центр патріотичного виховання. Роботи проводило ТзОВ "Еліт Спорт Груп".