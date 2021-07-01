Спортивно-туристичний комплекс розташований у селі Сприня. Його реконструювали у 2017 році.

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СБУ розслідує розкрадання чверті мільйона гривень з ДФРР

  • За інформацією слідства, фінансовими махінаціями займався керівник фірми, яка будувала об'єкти спортивної інфраструктури.
  • Він підробляв офіційні документи та значно завищував ціни в документах.
  • Це дозволило йому заволодіти 250 тисячами гривень з держбюджету.
  • За інформацією Львівської прокуратури, директор підприємства-підрядника уклав договір на реконструкцію спортивно-туристичного оздоровчого комплексу.
  • Зловмисник склав та підписав акти, до яких вніс неправдиві відомості щодо повного виконання усіх робіт.
  • Зокрема, мовиться про наявність спортивного устаткування, якого на об'єкті фактично не було, обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів, які реально не виконували та не використовували.
  • Усі ці порушення підтвердила судова будівельно-технічна експертиза.

Чоловікові повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

  • "заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах";
  • "службове підроблення".

Наразі слідчі намагаються встановити особи усіх людей, які були причетні до розкрадання грошей з держбюджету.