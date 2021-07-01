На Львівщині СБУ викрила розкрадання чверті мільйона гривень під час будівництва спортмайданчика
1 липня 2021 , 15:02Читать новость на русском
Співробітники СБУ розслідують розкрадання 250 тисяч гривень з Держфонду регіонального розвитку. Правоохоронці підозрюють директора підприємства-підрядника, яке будувало спортивний майданчик для військово-патріотичних змагань "Ігри нескорених".
Спортивно-туристичний комплекс розташований у селі Сприня. Його реконструювали у 2017 році.
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СБУ розслідує розкрадання чверті мільйона гривень з ДФРР
- За інформацією слідства, фінансовими махінаціями займався керівник фірми, яка будувала об'єкти спортивної інфраструктури.
- Він підробляв офіційні документи та значно завищував ціни в документах.
- Це дозволило йому заволодіти 250 тисячами гривень з держбюджету.
- За інформацією Львівської прокуратури, директор підприємства-підрядника уклав договір на реконструкцію спортивно-туристичного оздоровчого комплексу.
- Зловмисник склав та підписав акти, до яких вніс неправдиві відомості щодо повного виконання усіх робіт.
- Зокрема, мовиться про наявність спортивного устаткування, якого на об'єкті фактично не було, обсяг виконаних робіт та використаних матеріалів, які реально не виконували та не використовували.
- Усі ці порушення підтвердила судова будівельно-технічна експертиза.
Чоловікові повідомили про підозру
Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
- "заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах";
- "службове підроблення".
Наразі слідчі намагаються встановити особи усіх людей, які були причетні до розкрадання грошей з держбюджету.Зауважте! За інформацією ZAXID.NET, мовиться про реконструкцію спортивного майданчика на території спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття" у селі Сприня. Місцева влада та тодішня облрада заявляли, що на його базі розбудують Національний центр патріотичного виховання. Роботи проводило ТзОВ "Еліт Спорт Груп".