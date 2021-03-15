Співробітники СБУ викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю. Правоохоронці вилучили у зловмисників майже 4,5 тонни спирту та 700 тисяч гривень.

Зловмисники використовували спирт сумнівної якості. Тож, вживання їхньої продукції могло зашкодити здоров'ю жителів області Цікаво Підробленого алкоголю на мільйон гривень: на Львівщині накрили нелегальний склад – фото Алкоголь виготовляли в будинку одного зі зловмисників За даними досудового слідства, виготовляли фальсифікований алкоголь кілька жителів Львівщини.

Вони налагодили підпільне виробництво в будинку одного зі зловмисників.

Чоловіки використовували сировину сумнівної якості.

Зловмисники продавали свій товар через роздрібні торговельні мережі Львівщини.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях зловмисників, місцях виробництва та реалізації фальсифікованого алкоголю та в автівках, якими перевозили товар.

Так, слідчі вилучили майже 4,5 тонни спирту на загальну суму понад 300 тисяч гривень, записи чорнової бухгалтерії, та майже 700 тисяч гривень.

СБУ викрила підпільний цех / Фото СБУ Читайте також На Рівненщині ДФС викрила масштабне виробництво незаконного спирту Зловмисникам загрожує в'язниця Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження: за "виготовлення, придбання та збут підроблених марок акцизного податку" – карається позбавленням волі від 3 до 7 років;

за "незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів" – карається від 85 до 170 тисяч гривень штрафу та знищенням незаконно виготовлених товарів. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити усіх зловмисників, які були причетні до виготовлення фальсифікованого алкоголю.

Правоохоронці вилучили майже 700 тисяч гривень / Фото СБУ

Під час обшуків знайшли 4,5 тонни спирту сумнівної якості / Фото СБУ

Правоохоронці проводять розслідування / Фото СБУ