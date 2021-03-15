СБУ викрила цех з виробництва фальсифікованого алкоголю на Львівщині: фото

Джерело:Управління СБУ у Львівській області
Співробітники СБУ викрили підпільний цех з виробництва контрафактного алкоголю. Правоохоронці вилучили у зловмисників майже 4,5 тонни спирту та 700 тисяч гривень.
Зловмисники використовували спирт сумнівної якості. Тож, вживання їхньої продукції могло зашкодити здоров'ю жителів області
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СБУ викрила підпільний цех / Фото СБУ
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Правоохоронці відкрили 2 кримінальні провадження:
Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування. Вони намагаються встановити усіх зловмисників, які були причетні до виготовлення фальсифікованого алкоголю.
Правоохоронці вилучили майже 700 тисяч гривень / Фото СБУ
Під час обшуків знайшли 4,5 тонни спирту сумнівної якості / Фото СБУ
Правоохоронці проводять розслідування / Фото СБУ