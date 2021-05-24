На Львівщині шахраї під виглядом медиків видурювали у людей гроші на операції для рідних: фото

На Львівщині правоохоронці затримали шахраїв-гастролерів. Зловмисники під виглядом медиків видурювали у людей гроші на проведення невідкладних операцій для їхніх близьких родичів.

Зловмисники видурили у своїх жертв понад 150 тисяч гривень. Їм загрожує в'язниця.

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Чоловіки видурювали гроші під виглядом медиків

До правоохоронців 21 травня за допомогою звернулась 80-річна жінка. Вона розповіла, що ввечері до неї додому прийшли двоє невідомих чоловіків, які представились медиками.

Вони повідомили, що її онука потрапила у ДТП й отримала важкі травми.

За словами чоловіків, дівчині потрібно було якнайшвидше провести складну операцію.

Для цього бабуся повинна дати їм 19 тисяч гривень. Повіривши зловмисникам, пенсіонерка віддала їм гроші.

23 травня до поліції надійшло ще одне подібне повідомлення. 74-річна жінка розповіла, що шахраї заволоділи її грошима у сумі 27 тисяч гривень.

За ідентичних обставин чоловіки видурили у пенсіонерки гроші на операцію для її доньки, котра також "потрапила" у ДТП.



Шахраї видурили понад 150 тисяч гривень / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці затримали зловмисників

Правоохоронці ввечері 23 травня встановили місце перебування зловмисників. Шахраїв затримали в одному з готелів неподалік Львова, де вони винаймали номер.

Зловмисниками виявились жителі Харківської області віком 30 та 35 років, котрих раніше вже притягали до кримінальної відповідальності. Слідчі відкрили кримінальні провадження за шахрайство. Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 3 років за ґратами.

Окрім того, правоохоронці встановили, що зловмисники були причетні до щонайменше 5 подібних злочинів, які скоїли у Львові та області. Чоловіки видурили у людей понад 150 тисяч гривень. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.