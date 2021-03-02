Вилетів на тротуар на шаленій швидкості: у Турці водій на смерть збив неповнолітню

2 березня 2021 , 17:35
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Джерело:

поліція Львівщини

У Турці, що на Львівщині, водій автівки Volkswagen Golf не впорався з керуванням й на шаленій швидкості вилетів на тротуар. Там він на смерть збив 16-річну дівчину. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.

ДТП трапилась 4 січня на вулиці Молодіжній. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.

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Як водій на смерть збив дівчину

  • Правоохоронці встановили, що близько 23:00 на вулиці Молодіжній водій автівки Volkswagen Golf, 26-річний місцевий житель, грубо порушив правила дорожнього руху.
  • Чоловік суттєво перевищив швидкість, тож втратив контроль над автомобілем.
  • Автівка, рухаючись зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, вилетіла на смугу зустрічного руху, а потім – на тротуар.
  • Там водій збив 16-річну дівчину, також жительку Турки.
  • Неповнолітня отримала травми, які були несумісні з життям.
  • Дівчина загинула на місці аварії.


Чоловік на смерть збив 16-річну дівчину / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці скерували справу до суду

Слідчі повідомили водію про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Якщо провину водія доведуть у суді йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з ймовірним позбавленням водійських прав терміном до 3 років.


Невдовзі суд обере водієві покарання / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини