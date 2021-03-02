Вилетів на тротуар на шаленій швидкості: у Турці водій на смерть збив неповнолітню

Джерело:поліція Львівщини
У Турці, що на Львівщині, водій автівки Volkswagen Golf не впорався з керуванням й на шаленій швидкості вилетів на тротуар. Там він на смерть збив 16-річну дівчину. Невдовзі суд обере чоловікові покарання.
ДТП трапилась 4 січня на вулиці Молодіжній. Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування.
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Чоловік на смерть збив 16-річну дівчину / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили водію про підозру у "порушенні правил безпеки дорожнього руху". Правоохоронці завершили проводити досудове розслідування, а обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
Якщо провину водія доведуть у суді йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з ймовірним позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Невдовзі суд обере водієві покарання / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини