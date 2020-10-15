На Львівщині у школах почнуться двотижневі канікули / 24 канал

В усіх школах Львівщини з 19 жовтня почнуться вимушені двотижневі канікули. Це рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС через погіршення ситуації з коронавірусом.