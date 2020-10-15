На Львівщині школярів відправляють на двотижневі канікули: відомі дати
В усіх школах Львівщини з 19 жовтня почнуться вимушені двотижневі канікули. Це рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС через погіршення ситуації з коронавірусом.
Дитсадки на Львівщині працюватимуть у звичному режимі. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.
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Як працюватимуть виші та школи на Львівщині
- Комісія рекомендує школам розпочати канікули, які триватимуть з 19 по 30 жовтня включно. Після канікул можливий перехід на дистанційну та змішану форми навчання.
- Вищим навчальним закладам та профтехучилищам також порадили перейти на дистанційне навчання у період з 19 жовтня по 15 листопада.
- Студентам рекомендують виїхати з гуртожитків додому, за винятком дітей-сиріт, студентів із тимчасово окупованих територій, "червоних" карантинних зон, іноземців тощо.
- Проте вищі навчальні заклади ухвалюватимуть таке рішення індивідуально.
Як працюватимуть дитячі садочки
Дитсадки Львівщини працюватимуть у звичному режимі. Вони повинні організувати свою роботу з дотриманням карантинних норм.
Окрім того, комісія доручила Нацполіції, Держпродспоживслужбі, головам райдержадміністрацій та головам міст обласного значення посилити контроль за дотриманням карантину на Львівщині.
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