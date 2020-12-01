У Жовківському районі Львівщини 1 грудня снігоприбиральна машина наїхала на чоловіка, який лежав на дорозі. Місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям, – він загинув на місці ДТП.

Інцидент трапився в селі Гута Жовківського району близько 4:00. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. До теми На Львівщині чоловік загинув під колесами власного воза: фото Як снігоприбиральна машина переїхала чоловіка 32-річний житель Жовківського району, кермуючи вантажівкою МАЗ, прибирав сніг на дорозі у селі Гута.

Водій снігоприбиральної машини не помітив чоловіка, який лежав на дорозі, та наїхав на нього.

30-річний місцевий житель отримав травми, які були несумісні з життям.

Чоловік загинув на місці ДТП.

Вантажівка переїхала чоловіка близько 4 години ранку / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування загибелі чоловіка Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі чоловіка.