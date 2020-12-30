На Львівщині 30 грудня трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись Volkswagen та Skoda. Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент, а водій Skoda загинув.

Аварія трапилась близько опівночі на трасі Київ – Чоп біля села Угерсько Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

На трасі Київ – Чоп біля села Угерсько зіштовхнулись Volkswagen та Skoda.

За кермом Volkswagen перебував 39-річний житель Стрийського району, а за кермом Skoda – 20-річний львів'янин.

Внаслідок аварії водій Skoda отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці ДТП.

Його 20-річний пасажир та водій Volkswagen сильно травмувались.



Водій Skoda загинув / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини