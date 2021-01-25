На Львівщині 24 січня трапились 2 смертельні ДТП, внаслідок яких загинули 2 пішоходів, а один – травмувався. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварій. Водіям загрожує до 8 років за ґратами.

Перша ДТП трапилась близько 20:15, а друга – близько 21:15. На одязі пішоходів не було світловідбивних елементів, тож водії їх не помітили на дорозі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як водії збили пішоходів

Близько 20:15 на трасі Бориня – Мохнате в одному з сіл Турківського району водій автомобіля ВАЗ, 31-річний житель району, збив 58-річного місцевого жителя. Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям – він помер на місці події.

Друга ДТП трапилась близько 21:15 у Бродах. Водій автівки Renault, 38-річний житель Рівненщини, збив 2 місцевих жителів віком 41 та 44 роки. Внаслідок аварії 41-річний пішохід отримав важкі травми й помер на місці події. Другий чоловік також травмувався. Медики відвезли його у реанімаційне відділення місцевої лікарні.



На Львівщині збили на смерть 2 пішоходів / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водіям

Слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Зверніть увагу! Обидва наїзди трапились у темний час доби, а пішоходи, йдучи проїзною частиною, не мали світловідбивних елементів. Наявність таких елементів на одязі є обов’язковою. Це дозволить водіям краще вас помітити, що, своєю чергою, може зберегти ваше здоров'я та життя.