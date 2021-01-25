На Львівщині на смерть збили 2 пішоходів: поліція проводить розслідування – фото

На Львівщині 24 січня трапились 2 смертельні ДТП, внаслідок яких загинули 2 пішоходів, а один – травмувався. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварій. Водіям загрожує до 8 років за ґратами.
Перша ДТП трапилась близько 20:15, а друга – близько 21:15. На одязі пішоходів не було світловідбивних елементів, тож водії їх не помітили на дорозі. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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На Львівщині збили на смерть 2 пішоходів / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.Зверніть увагу! Обидва наїзди трапились у темний час доби, а пішоходи, йдучи проїзною частиною, не мали світловідбивних елементів. Наявність таких елементів на одязі є обов’язковою. Це дозволить водіям краще вас помітити, що, своєю чергою, може зберегти ваше здоров'я та життя.