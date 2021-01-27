На Львівщині 26 січня трапилась нищівна пожежа – вогонь спалахнув у дерев'яному будинку. Внаслідок займання житло згоріло вщент.

Джерело: ДСНС Львівщини

Пожежа виникла близько 17:32 у селі Станин. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.

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Як трапилась пожежа

Близько 17:32 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Станин на вулиці Миру.

Вогонь спалахнув у дерев'яному житловому будинку.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.

Надзвичайники, не гаючи часу, почали гасити полум'я.

О 18:32 пожежу локалізували, а о 19:19 рятувальникам вдалось її повністю загасити.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 4 надзвичайників.



У селі Станин загорівся дерев'яний будинок / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Проте вогнеборцям вдалось врятувати 3 будівлі, які були розташовані поруч. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.



Пожежа виникла близько 17:32 / Фото ДСНС Львівщини



Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС Львівщини



Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини