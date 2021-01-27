На Львівщині спалахнула пожежа у дерев'яному будинку: вогонь повністю його знищив – фото
На Львівщині 26 січня трапилась нищівна пожежа – вогонь спалахнув у дерев'яному будинку. Внаслідок займання житло згоріло вщент.
Джерело: ДСНС Львівщини
Пожежа виникла близько 17:32 у селі Станин. Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення займання у будинку.
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Як трапилась пожежа
- Близько 17:32 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в селі Станин на вулиці Миру.
- Вогонь спалахнув у дерев'яному житловому будинку.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- Там вони побачили, що вогонь вже повністю охопив будинок.
- Надзвичайники, не гаючи часу, почали гасити полум'я.
- О 18:32 пожежу локалізували, а о 19:19 рятувальникам вдалось її повністю загасити.
- До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 4 надзвичайників.
У селі Станин загорівся дерев'яний будинок / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будинок. Проте вогнеборцям вдалось врятувати 3 будівлі, які були розташовані поруч. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.
Пожежа виникла близько 17:32 / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь повністю знищив будинок / Фото ДСНС Львівщини
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
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