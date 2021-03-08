На Львівщині посеред дороги спалахнув Renault: авто перетворилось на металобрухт – фото
На Львівщині загорівся автомобіль / ДСНС Львівщини
Поблизу села Ниви 7 березня трапилась пожежа в автомобілі Renault Kangoo. Внаслідок займання автівка майже повністю згоріла.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 11:30 у поблизу села Ниви Золочівського району. Обставини займання наразі встановлюють правоохоронці.
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Рятувальники врятували авто від повного знищення
- Близько 11:33 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Renault Kangoo.
- Не гаючи ні хвилини, на місце виклику виїхали рятувальники.
- Вогнеборці локалізували пожежу о 11:42, а повністю ліквідували вогонь о 11:54.
- Полум'я знищило моторний відсік автівки на площі 2 квадратних метри та пошкодило салон на площі 1 квадратний метр.
- Проте надзвичайникам вдалось врятувати автомобіль від повного знищення.
- До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 рятувальників.
Пожежу гасили 5 надзвичайників / Фото ДСНС Львівщини
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