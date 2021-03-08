На Львівщині посеред дороги спалахнув Renault: авто перетворилось на металобрухт – фото

8 березня 2021 , 17:50
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Джерело:

ДСНС Львівщини

Поблизу села Ниви 7 березня трапилась пожежа в автомобілі Renault Kangoo. Внаслідок займання автівка майже повністю згоріла.

Пожежа трапилась близько 11:30 у поблизу села Ниви Золочівського району. Обставини займання наразі встановлюють правоохоронці.

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Рятувальники врятували авто від повного знищення

  • Близько 11:33 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Renault Kangoo.
  • Не гаючи ні хвилини, на місце виклику виїхали рятувальники.
  • Вогнеборці локалізували пожежу о 11:42, а повністю ліквідували вогонь о 11:54.
  • Полум'я знищило моторний відсік автівки на площі 2 квадратних метри та пошкодило салон на площі 1 квадратний метр.
  • Проте надзвичайникам вдалось врятувати автомобіль від повного знищення.
  • До ліквідації займання залучили 1 одиницю спецтехніки та 5 рятувальників.


Пожежу гасили 5 надзвичайників / Фото ДСНС Львівщини