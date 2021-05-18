Про стабілізацію ситуації з коронавірусом розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Шурпяк під час брифінгу 18 травня. Наразі в медзакладах Львівщини лікуються 1305 пацієнтів з коронавірусом.

До теми У Львові та Києві відкривають центри вакцинації: хто зможе отримати щеплення

Ситуація з коронавірусом на Львівщині – стабільна

Шурпяк заявила, що в області стабілізувалась ситуація з захворюваністю на коронавірус. Медзаклади Львівщини заповнені хворими на COVID-19 менше ніж на 30%. Станом на 18 травня у реанімаціях медзакладів перебуває 141 пацієнт, а на апаратах ШВЛ – 43 хворі.

Лікарні заповнені менше ніж на 30%. За останню добу госпіталізували близько сотні людей. Таким чином ми маємо стабільну ситуацію щодо захворюваності,
– зазначила посадовиця.

Цікаво ЄС та ВООЗ допомогли львівському медзакладу з обладнанням для боротьби з COVID-19

У лікарнях перебувають понад 1300 пацієнтів з COVID-19

За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, станом на 18 травня у медзакладах області перебувають 1305 пацієнтів з коронавірусом:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 96;
  • у Центрі легеневого здоров'я – 96;
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 125;
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 9;
  • в обласній клінічній лікарні – 29;
  • у лікарні швидкої допомоги – 163;
  • у 1 міській клінічній лікарні – 55;
  • у 5 міській клінічній лікарні – 45;
  • у 8 міській клінічній лікарні – 72;
  • у 1-му пологовому будинку – 8;
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії "ЦОЗ" АТ "Укрзалізниця" – 22;
  • у Стрийській міській лікарні – 119;
  • у Стебницькій міській лікарні – 77;
  • у Рудківській лікарні – 58;
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 46;
  • у Кам'янка-Бузькій центральній районній – 36;
  • у Сокальській центральній районній – 25;
  • у Жовківській центральній районній – 33;
  • у Жидачівській центральній районній – 31;
  • у Самбірській центральній районній – 36;
  • у Буській центральній районній – 56;
  • у Пустомитівській центральній районній – 25;
  • у Перемишлянській центральній районній – 56;
  • у Старосамбірській центральній районній – 32.

карантин в україні
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу