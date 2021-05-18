На Львівщині врешті стабілізувалась ситуація з коронавірусом, – ЛОДА

У Львівській облдержадміністрації розповіли, що на Львівщині врешті стабілізувалась ситуація з COVID-19. Наразі заповнення лікарень області становить менше ніж 30%.

Про стабілізацію ситуації з коронавірусом розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Шурпяк під час брифінгу 18 травня. Наразі в медзакладах Львівщини лікуються 1305 пацієнтів з коронавірусом.

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Ситуація з коронавірусом на Львівщині – стабільна

Шурпяк заявила, що в області стабілізувалась ситуація з захворюваністю на коронавірус. Медзаклади Львівщини заповнені хворими на COVID-19 менше ніж на 30%. Станом на 18 травня у реанімаціях медзакладів перебуває 141 пацієнт, а на апаратах ШВЛ – 43 хворі.

Лікарні заповнені менше ніж на 30%. За останню добу госпіталізували близько сотні людей. Таким чином ми маємо стабільну ситуацію щодо захворюваності,

– зазначила посадовиця.

На Львівщині 17 травня виявили 118 нових хворих на коронавірус. Понад 1000 людей вилікувались, а 20 – померли.

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У лікарнях перебувають понад 1300 пацієнтів з COVID-19

За інформацією Львівського обласного центру громадського здоров'я, станом на 18 травня у медзакладах області перебувають 1305 пацієнтів з коронавірусом:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 96;

у Центрі легеневого здоров'я – 96;

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 125;

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "ОХМАТДИТ" – 9;

в обласній клінічній лікарні – 29;

у лікарні швидкої допомоги – 163;

у 1 міській клінічній лікарні – 55;

у 5 міській клінічній лікарні – 45;

у 8 міській клінічній лікарні – 72;

у 1-му пологовому будинку – 8;

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії "ЦОЗ" АТ "Укрзалізниця" – 22;

у Стрийській міській лікарні – 119;

у Стебницькій міській лікарні – 77;

у Рудківській лікарні – 58;

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 46;

у Кам'янка-Бузькій центральній районній – 36;

у Сокальській центральній районній – 25;

у Жовківській центральній районній – 33;

у Жидачівській центральній районній – 31;

у Самбірській центральній районній – 36;

у Буській центральній районній – 56;

у Пустомитівській центральній районній – 25;

у Перемишлянській центральній районній – 56;

у Старосамбірській центральній районній – 32.

Раніше у Львівській ОДА прогнозували збільшення хворих на коронавірус після Великодніх свят. Проте наразі ситуація в області залишається контрольованою.



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