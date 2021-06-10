Вони зіткнулися приблизно о 18 годині 9 червня. Це трапилося на вулиці Миру в селі Перекалки.
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Що відомо про цю трагедію
- Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
- Загинув мешканець селища міського типу Добротвір.
- Йому було приблизно 54 роки (народився в 1967 році).
- Чоловік керував мопедом Mustang і в’їхав у автомобіль Mercedes.
- За кермом автомобіля був 48-річний мешканець Волинської області.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.