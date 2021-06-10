Вони зіткнулися приблизно о 18 годині 9 червня. Це трапилося на вулиці Миру в селі Перекалки.

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Що відомо про цю трагедію

  • Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
  • Загинув мешканець селища міського типу Добротвір.
  • Йому було приблизно 54 роки (народився в 1967 році).
  • Чоловік керував мопедом Mustang і в’їхав у автомобіль Mercedes.
  • За кермом автомобіля був 48-річний мешканець Волинської області.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.