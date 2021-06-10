Виїхав на зустрічну: водій мопеда загинув у ДТП з вантажівкою на Львівщині

10 червня 2021 , 16:34
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Джерело:

поліція Львівщини

У Червоноградському районі Львівщини мопед зіткнувся з вантажівкою. Водій мототранспорту загинув на місці ще до приїзду швидкої. За даними слідчих, чоловік на мопеді виїхав на зустрічну смугу.

Вони зіткнулися приблизно о 18 годині 9 червня. Це трапилося на вулиці Миру в селі Перекалки.

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Що відомо про цю трагедію

  • Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
  • Загинув мешканець селища міського типу Добротвір.
  • Йому було приблизно 54 роки (народився в 1967 році).
  • Чоловік керував мопедом Mustang і в’їхав у автомобіль Mercedes.
  • За кермом автомобіля був 48-річний мешканець Волинської області.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.
Зверніть увагу! Неподалік від Львова 7 червня 17-річний мотоцикліст збив свого однолітка. Потім він в'їхав в інший мотоцикл. Внаслідок цієї ДТП травмувались 2 людей. Тепер юнаку загрожує в'язниця. 
Автор: Олександр Марчак