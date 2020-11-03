На Львівщині у Жидачівському районі 3 листопада загорівся приватний дерев’яний будинок. Внаслідок пожежі загинула 79-річна пенсіонерка.

Пожежа сталась у селі Журавно на вулиці Рея близько опівночі. Надзвичайникам зателефонували сусіди та розповіли про займання будинку. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як гасили пожежу

Коли рятувальники приїхали на місце виклику, вогонь вже охопив дах будинку.

Надзвичайники, не гаючи ні хвилини, почали гасити пожежу.

Вогонь локалізували близько 1:14. Рятувальникам вдалось повністю подолати пожежу о 2:25.

До ліквідації полум’я долучились 6 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.



Пожежа трапилась близько опівночі / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав у пожежі

На місці згарища пожежники знайшли тіло власниці будинку — 79-річної місцевої жительки. Також вогонь знищив 50 квадратних метрів даху та речі на площі 30 квадратних метрів. Проте рятувальникам вдалось врятувати більшу частину будинку.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.



Правоохоронці розслідують причини виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини