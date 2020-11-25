У селі Нове Місто, що на Львівщині реставрують ратушу початку XX століття. Її перетворять на місце відпочинку туристів – тут створять музей, туристичний центр та хостел.

Раніше у Новоміській ратуші функціонували бібліотека та народний дім. Тепер тут планують облаштувати хостел, музей та оглядовий майданчик. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Хто займається реставрацією ратуші

У селі Нове Місто, яке раніше було містечком, почали реставрувати ратушу початку XX століття у стилі модерн. Її відновлення робитимуть у межах туристичного проєкту "CowBoyky: Український дикий захід". Ратушу перетворять на місце розваг місцевих жителів та відпочинку туристів. Близько 90% вартості проєкту фінансує Євросоюз – він виділив на CowBoyky майже 1 мільйон євро.

Голова Добромильської ОТГ, до якої входить Нове Місто, Петро Куляс розповів, що ідея реконструкції ратуші й пристосування її для туризму виникла через вимушену зміну планів. Раніше інвестор повинен був збудувати у селі відпочинковий комплекс. Проте через економічну кризу і пандемію коронавірусу він відмовився від цього.

Для цього відпочинкового комплексу ми мали виділити кошти для підведення комунікацій. З європейськими партнерами ми скоригували проєкт, щоб освоїти ці кошти й водночас зберегти пам’ятку архітектури,

– зазначив Куляс.



У новоміській ратуші облаштують хостел та музей / Фото ZAXID.NET

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Що буде у Новоміській ратуші після реставрації

Раніше у Новоміській ратуші був народний дім і бібліотека. Тепер тут хочуть облаштувати ще краєзнавчий музей, старостат і місця відпочинку для туристів . На вежі ратуші буде оглядовий майданчик.

. На вежі ратуші буде оглядовий майданчик. За проєктом, вартість реконструкції становить близько 16 мільйонів гривень . У 2020 році на ремонтні роботи виділять 6 мільйонів гривень – 3 мільйони виділять з проєкту CowBoyky, 2 мільйони — з місцевого бюджету ОТГ та ще мільйон гривень мають скерувати з обласного бюджету.

. У 2020 році на ремонтні роботи виділять 6 мільйонів гривень – 3 мільйони виділять з проєкту CowBoyky, 2 мільйони — з місцевого бюджету ОТГ та ще мільйон гривень мають скерувати з обласного бюджету. Спочатку в ратуші замінять дах і облаштують кімнати. Друга черга робіт – ремонт фасаду та першого поверху.

Реконструкцію ратуші планують завершити до кінця 2021 року .

. Керівник проєкту CowBoyky Дмитро Якимець додав, що в Новоміській ратуші після реставрації планують облаштувати хостел. На другому поверсі будівлі буде 6 відпочинкових кімнат для туристів, а на першому поверсі — туристичний центр.

Коротко про проєкт "CowBoyky: Український дикий захід"