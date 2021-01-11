На Львівщині стався землетрус: чи є негативні наслідки
У Львівській області стався землетрус. Він не завдав жодних негативних наслідків.
Коливання відбулось 10 січня о 13:13. Про це повідомив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.
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Деталі землетрусу на Львівщині
Підземний поштовх зафіксували в районі села Луки Самбірського району. Його магнітуда була приблизно 1,9 бала. Негативних наслідків не зафіксували.
10 січня о 13:13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків,
– зазначили надзвичайники.
Не відчувався людиною
У пресцентрі запевнили, що землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувався. Надзвичайники позначили коливання землі як "некласифікована подія щодо якої проводяться заходи".
Землетрус на Закарпатті
Нагадаємо, що у Закарпатській області 3 січня стався землетрус. Однак він обійшовся без негативних наслідків. Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 1,8 бала в селі Барбово Мукачівського району.
Останні потужні землетруси у світі: коротко
- На Тайвані 9 січня стався сильний землетрус. Його епіцентр був розташований недалеко від узбережжя округу Ілан, на глибині 72,2 кілометра.
- На півдні Фінляндії в місті Коувола за ніч проти 3 січня трапилося одразу 10 землетрусів.
- Хорватію від 28 до 31 грудня сколихнули кілька потужних землетрусів.
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