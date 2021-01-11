У Львівській області стався землетрус. Він не завдав жодних негативних наслідків.

Коливання відбулось 10 січня о 13:13. Про це повідомив пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

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Деталі землетрусу на Львівщині

Підземний поштовх зафіксували в районі села Луки Самбірського району. Його магнітуда була приблизно 1,9 бала. Негативних наслідків не зафіксували.

10 січня о 13:13 в районі села Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 1,9 бала, без негативних наслідків,

– зазначили надзвичайники.

Не відчувався людиною

У пресцентрі запевнили, що землетрус такої потужності людиною на поверхні не відчувався. Надзвичайники позначили коливання землі як "некласифікована подія щодо якої проводяться заходи".

Зазначимо! Україна надасть 20 мільйонів гривень допомоги Хорватії для подолання наслідків сильного землетрусу.

Землетрус на Закарпатті

Нагадаємо, що у Закарпатській області 3 січня стався землетрус. Однак він обійшовся без негативних наслідків. Вимірювальні прилади сейсмічної станції Карпатського регіону зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 1,8 бала в селі Барбово Мукачівського району.

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