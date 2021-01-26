На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців: їм загрожує до 15 років за ґратами
На Львівщині затримали групу наркоторговців, до складу якої входили 2 жителів Червоноградського району віком 19 та 22 роки та 2 сокальців віком 18 та 19 років. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – до 15 років у в'язниці.
Джерело: поліція Львівщини
Хлопці продавали канабіс та амфетамін. Усім 4 зловмисникам правоохоронці вже повідомили про підозру.
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Як затримали наркодилерів
- На Львівщині затримали 4 наркоторговців віком 18, 19 та 22 роки.
- Двоє хлопців – жителі Червоноградського району, а двоє інших – сокальці.
- Правоохоронці встановили, що зловмисники розповсюджували канабіс та амфетамін.
- Хлопці робили закладки на території Червоноградського району.
- Замовлення на свій "товар" вони приймали через інтернет.
- Під час розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності юнаків до скоєння злочинів – поліцейські задокументували факти розповсюдження наркотиків та вилучили значну кількість канабісу й амфетаміну.
Правоохоронці затримали 4 наркоторговців / Фото поліції Львівщини
Що загрожує наркодилерам
Слідчі повідомили 2 організаторам злочинної групи, жителям району віком 19 та 22 роки, про підозри:
- у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків;
- у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до 15 років у в'язниці.
Їхньому спільнику, 20-річному жителю Сокаля, правоохоронці повідомили про підозру у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність та незаконному збуті наркотиків. За ці злочини зловмиснику загрожує покарання – до 10 років за ґратами.
Ще одному учаснику злочинної групи, 18-річному жителю Сокаля, слідчі повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків. Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.
Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини
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