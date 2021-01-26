На Львівщині за торгівлю наркотиками судитимуть 4 хлопців: їм загрожує до 15 років за ґратами

На Львівщині затримали групу наркоторговців, до складу якої входили 2 жителів Червоноградського району віком 19 та 22 роки та 2 сокальців віком 18 та 19 років. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, – до 15 років у в'язниці.

Джерело: поліція Львівщини

Хлопці продавали канабіс та амфетамін. Усім 4 зловмисникам правоохоронці вже повідомили про підозру.

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Як затримали наркодилерів

На Львівщині затримали 4 наркоторговців віком 18, 19 та 22 роки.

Двоє хлопців – жителі Червоноградського району, а двоє інших – сокальці.

Правоохоронці встановили, що зловмисники розповсюджували канабіс та амфетамін.

Хлопці робили закладки на території Червоноградського району.

Замовлення на свій "товар" вони приймали через інтернет.

Під час розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності юнаків до скоєння злочинів – поліцейські задокументували факти розповсюдження наркотиків та вилучили значну кількість канабісу й амфетаміну.



Правоохоронці затримали 4 наркоторговців / Фото поліції Львівщини

Що загрожує наркодилерам

Слідчі повідомили 2 організаторам злочинної групи, жителям району віком 19 та 22 роки, про підозри:

у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків;

у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до 15 років у в'язниці.

Їхньому спільнику, 20-річному жителю Сокаля, правоохоронці повідомили про підозру у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність та незаконному збуті наркотиків. За ці злочини зловмиснику загрожує покарання – до 10 років за ґратами.

Ще одному учаснику злочинної групи, 18-річному жителю Сокаля, слідчі повідомили про підозру у незаконному збуті наркотиків. Санкція статті передбачає покарання – від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували на розгляд суду.



Правоохоронці завершили досудове розслідування / Фото поліції Львівщини



Невдовзі суд обере зловмисникам покарання / Фото поліції Львівщини