У порівнянні з попереднім місяцем ціни на продукти на Львівщині зросли на 1,5%. Своєю чергою, з початку року вартість овочів та м'яса підвищилась на 5,8%.
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На Львівщині зросла вартість "борщового набору"
Найбільше зросли ціни на овочі з "борщового набору" та фрукти.
- фрукти подорожчали на 18,5%.
- білокачанна капуста – на 36,4%;
- буряк – на 30,7%;
- цибуля – на 26,6%;
- морква – на 17,1%.
Окрім овочів з "борщового набору", на Львівщині у травні зросла вартість й інших продуктів. Зокрема, ціни на соняшникову олію, майонез, м'ясо птиці, живу та охолоджену рибу підвищилися на 3,6 – 8,3%. Вартість свинини, меду, рибних консервів, круп та кондитерських виробів зросла на 2 – 2,6%.
Які продукти стали дешевшими
Водночас на Львівщині яйця суттєво подешевшали – на 17,8%. Ціни на овочі також впали у середньому на 2,6%.
- огірки – на 43,9%;
- помідори – на 19,1%.