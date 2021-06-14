На Львівщині суттєво зросли ціни на м'ясо та овочі з "борщового набору"

На Львівщині у травні суттєво зросли ціни на м'ясо, олію, овочі з "борщового набору" та фрукти. Проте яйця дещо подешевшали.

У порівнянні з попереднім місяцем ціни на продукти на Львівщині зросли на 1,5%. Своєю чергою, з початку року вартість овочів та м'яса підвищилась на 5,8%.

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На Львівщині зросла вартість "борщового набору"

Найбільше зросли ціни на овочі з "борщового набору" та фрукти.

фрукти подорожчали на 18,5%.

білокачанна капуста – на 36,4%;

буряк – на 30,7%;

цибуля – на 26,6%;

морква – на 17,1%.

Окрім овочів з "борщового набору", на Львівщині у травні зросла вартість й інших продуктів. Зокрема, ціни на соняшникову олію, майонез, м'ясо птиці, живу та охолоджену рибу підвищилися на 3,6 – 8,3%. Вартість свинини, меду, рибних консервів, круп та кондитерських виробів зросла на 2 – 2,6%.

Які продукти стали дешевшими

Ціни на алкоголь та сигарети підвищились на 0,8%: тютюнові вироби – на 1,4%, а алкогольні напої – на 0,2%.

Водночас на Львівщині яйця суттєво подешевшали – на 17,8%. Ціни на овочі також впали у середньому на 2,6%.

огірки – на 43,9%;

помідори – на 19,1%.