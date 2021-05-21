Інцидент трапився ще 11 травня. Саме тоді тракториста госпіталізували до реанімації Львівської обласної клінічної лікарні.

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Деталі інциденту

Як повідомив завідувач реанімаційного відділення Олег Півень, чоловік пізно ввечері орав поле і йому дуже захотілося пити. За словами тракториста він помилково дістав з кабіни замість пляшки з водою пляшку з антифризом і випив.

Чоловік випив майже 0,5 літра токсичної речовини, через що у нього повністю відмовили нирки,

– зазначив Півень.

Лікарі 8 днів боролися за його здоров'я і життя. Окрім відповідного лікування, пацієнту провели сім сеансів гемодіалізу, тобто очищення організму за допомогою апарата "штучна нирка". Дивом, медикам вдалося відновити роботу нирок.

Зверніть увагу! Антифриз – це водний розчин, який використовують для охолодження систем автомобіля.

За словами завідувача реанімаційного відділення, наразі пацієнта продовжують лікування.