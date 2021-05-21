Інцидент трапився ще 11 травня. Саме тоді тракториста госпіталізували до реанімації Львівської обласної клінічної лікарні.
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Деталі інциденту
Як повідомив завідувач реанімаційного відділення Олег Півень, чоловік пізно ввечері орав поле і йому дуже захотілося пити. За словами тракториста він помилково дістав з кабіни замість пляшки з водою пляшку з антифризом і випив.
Чоловік випив майже 0,5 літра токсичної речовини, через що у нього повністю відмовили нирки,
– зазначив Півень.
Лікарі 8 днів боролися за його здоров'я і життя. Окрім відповідного лікування, пацієнту провели сім сеансів гемодіалізу, тобто очищення організму за допомогою апарата "штучна нирка". Дивом, медикам вдалося відновити роботу нирок.
За словами завідувача реанімаційного відділення, наразі пацієнта продовжують лікування.