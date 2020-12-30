На Львівщині 29 грудня трапилась ДТП – зіштовхнулись Mitsubishi та BMW. Внаслідок аварії автівки перетворились на металобрухт, а 3 людей травмувались.

ДТП трапилась близько 14:40 на трасі Львів – Шегині в одному з сіл Мостиського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

В одному з сіл Мостиського району на трасі Львів – Шегині зіштовхнулись BMW та Mitsubishi.

За кермом BMW перебував 41-річний житель Буського району, а за кермом Mitsubishi – 51-річний житель міста Судова Вишня.

Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент.

Також травмувались 3 людей – обидва водії та пасажир Mitsubishi віком 46 років.



ДТП трапилась близько 14:40 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.



Внаслідок аварії постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини