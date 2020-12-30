На Львівщині трапилась нищівна ДТП: автівки розтрощило вщент, а 3 людей травмувались – фото
На Львівщині 29 грудня трапилась ДТП – зіштовхнулись Mitsubishi та BMW. Внаслідок аварії автівки перетворились на металобрухт, а 3 людей травмувались.
ДТП трапилась близько 14:40 на трасі Львів – Шегині в одному з сіл Мостиського району. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- В одному з сіл Мостиського району на трасі Львів – Шегині зіштовхнулись BMW та Mitsubishi.
- За кермом BMW перебував 41-річний житель Буського району, а за кермом Mitsubishi – 51-річний житель міста Судова Вишня.
- Внаслідок аварії автівки розтрощило вщент.
- Також травмувались 3 людей – обидва водії та пасажир Mitsubishi віком 46 років.
ДТП трапилась близько 14:40 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини аварії.
Внаслідок аварії постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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