На Львівщині трапилась моторошна ДТП: одна людина загинула, а троє – травмувались – фото
На Львівщині на трасі Львів – Шегині 13 грудня трапилась смертельна ДТП. 19-річний водій автівки Fiat Ducato збив пішохода, а потім в'їхав у вантажівку.
ДТП трапилась близько 2:00 між селами Шегині та Волиця Мостиського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько другої години ночі на трасі Львів – Шегині 19-річний житель Самбора на автівці Fiat Ducato збив пішохода.
- 37-річний волинянин отримав травми, які були несумісні з життям. Чоловік помер на місці ДТП.
- Після наїзду на чоловіка Fiat Ducato влетів у вантажівку Renault, яку припаркували на узбіччі.
- Внаслідок аварії водій та 2 пасажири Fiat Ducato віком 32 та 33 роки травмувались.
- Медики відвезли усіх постраждалих у Мостиську районну лікарню.
19-річний водій на смерть збив пішохода на трасі / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
Внаслідок аварії травмувались водій та 2 пасажирів Fiat Ducato / Фото поліції Львівщини
Медики відвезли постраждалих до лікарні / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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