На Львівщині 15 лютого трапилась нищівна ДТП – на засніженій дорозі зіштовхнулись 2 автомобілі Opel. Один з водіїв травмувався і його госпіталізували.

Аварія трапилась близько 20:00 на дорозі між селами Забужжя та Опільсько у Червоноградському районі. Наразі правоохоронці проводять розслідування. До теми Не помітив на нічній трасі: на Львівщині водій на смерть збив 18-річного велосипедиста – фото Як трапилась аварія Близько 20:00 на дорозі між селами Забужжя та Опільсько водій автомобіля Opel Meriva, 61-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.

Він виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з автівкою Opel Corsa, якою кермував його ровесник, житель Нововолинська.

Внаслідок аварії водій Opel Corsa травмувався.

Медики відвезли його до лікарні. Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії. Важливо! Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними та обережними під час руху. Через складні погодні та дорожні умови слід ретельно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість та акуратно маневрувати. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!