На Львівщині трапилась нищівна ДТП на засніженій дорозі: зіштовхнулись 2 автівки Opel – фото
На Львівщині 15 лютого трапилась нищівна ДТП – на засніженій дорозі зіштовхнулись 2 автомобілі Opel. Один з водіїв травмувався і його госпіталізували.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась близько 20:00 на дорозі між селами Забужжя та Опільсько у Червоноградському районі. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як трапилась аварія
- Близько 20:00 на дорозі між селами Забужжя та Опільсько водій автомобіля Opel Meriva, 61-річний місцевий житель, не впорався з керуванням.
- Він виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з автівкою Opel Corsa, якою кермував його ровесник, житель Нововолинська.
- Внаслідок аварії водій Opel Corsa травмувався.
- Медики відвезли його до лікарні.
Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійських прав терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.
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