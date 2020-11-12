У Бориславі, що на Львівщині, 11 листопада трапилась масштабна пожежа – загорівся двоповерховий будинок. До ліквідації вогню долучились 32 пожежники.

Пожежа виникла близько 3 години ночі на вулиці Петлюри. Наразі причини займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як рятувальники гасили пожежу

Небайдужі місцеві жителі зателефонували надзвичайникам близько 3:17. Вони розповіли, що на вулиці Петлюри загорівся будинок розміром 40 на 70 метрів.

На місце виклику одразу виїхали рятувальники. Там вони побачили, що вогонь вже охопив дах й поширився на велику площу будинку.

Рятувальники не могли самотужки впоратись з такою пожежею. Тому на допомогу надзвичайникам виїхали вогнеборці з Дрогобича, Трускавця, Стебника та Східниці.

Не гаючи часу, надзвичайники у засобах захисту органів дихання почали гасити вогонь.

Близько 4:39 рятувальники локалізували пожежу, а вже через 24 хвилини вони повністю загасили полум'я.

До ліквідації пожежі долучились 32 рятувальники та 8 одиниці спецтехніки.



Пожежа виникла близько 3 години ночі / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

У вогні згорів дах будинку площею 2800 квадратні метри. Також полум'я знищило вікна, стіни та двері будинку. Проте внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.



Загорівся двоповерховий будинок/ Фото ДСНС Львівщини



Пожежу гасили 32 надзвичайники / Фото ДСНС Львівщини



Вогонь подолали близько 5 години ранку / Фото ДСНС Львівщини



Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини