На Львівщині трапилась масштабна пожежа: вогонь гасили 32 надзвичайники – фото
У Бориславі, що на Львівщині, 11 листопада трапилась масштабна пожежа – загорівся двоповерховий будинок. До ліквідації вогню долучились 32 пожежники.
Пожежа виникла близько 3 години ночі на вулиці Петлюри. Наразі причини займання встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
Читайте також На Львівщині трапилась нищівна пожежа: житловий будинок згорів вщент – фото
Як рятувальники гасили пожежу
- Небайдужі місцеві жителі зателефонували надзвичайникам близько 3:17. Вони розповіли, що на вулиці Петлюри загорівся будинок розміром 40 на 70 метрів.
- На місце виклику одразу виїхали рятувальники. Там вони побачили, що вогонь вже охопив дах й поширився на велику площу будинку.
- Рятувальники не могли самотужки впоратись з такою пожежею. Тому на допомогу надзвичайникам виїхали вогнеборці з Дрогобича, Трускавця, Стебника та Східниці.
- Не гаючи часу, надзвичайники у засобах захисту органів дихання почали гасити вогонь.
- Близько 4:39 рятувальники локалізували пожежу, а вже через 24 хвилини вони повністю загасили полум'я.
- До ліквідації пожежі долучились 32 рятувальники та 8 одиниці спецтехніки.
Пожежа виникла близько 3 години ночі / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
У вогні згорів дах будинку площею 2800 квадратні метри. Також полум'я знищило вікна, стіни та двері будинку. Проте внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
Загорівся двоповерховий будинок/ Фото ДСНС Львівщини
Пожежу гасили 32 надзвичайники / Фото ДСНС Львівщини
Вогонь подолали близько 5 години ранку / Фото ДСНС Львівщини
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною